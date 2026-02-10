Укрзалізниця змінює маршрути поїздів на Сумщині через загрозу обстрілів: всі деталі та новий рейс до Харкова

$43.030.02
51.120.36
ukenru
17:38 • 2168 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08 • 6866 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 8682 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55 • 9448 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 14047 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 18856 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 14319 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 21182 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 16968 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26965 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3м/с
64%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Заборона Владиславу Гераскевичу використати шолом із зображенням вбитих спортсменів: реакція НОК України не забариласьPhoto10 лютого, 08:41 • 10869 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo10 лютого, 08:49 • 20965 перегляди
Ворожі атаки спричинили нові знеструмлення в трьох областях, є аварійні відключення - енергетики10 лютого, 10:38 • 5472 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 17514 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 12366 перегляди
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 12445 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 21184 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 17582 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 37051 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 44949 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олексій Гончаренко
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Мілан
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 19169 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 20885 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 20774 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 46778 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 48650 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
WhatsApp
Фільм

Укрзалізниця змінює маршрути поїздів на Сумщині через загрозу обстрілів: всі деталі та новий рейс до Харкова

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Укрзалізниця коригує рух поїздів на Сумському напрямку через загрозу обстрілів, змінюючи маршрути транзитних поїздів №45/46 та №113/114. З 7 лютого 2026 року буде запущено додатковий поїзд №213/214 Харків – Суми для зручних пересадок.

Укрзалізниця змінює маршрути поїздів на Сумщині через загрозу обстрілів: всі деталі та новий рейс до Харкова

Укрзалізниця тимчасово коригує рух поїздів на Сумському напрямку через постійну загрозу обстрілів залізничної інфраструктури в Сумській області,  передає УНН із посиланням на УЗ.

Деталі

Як повідомили в УЗ, змінено маршрути транзитних поїздів №45/46 та №113/114 сполученням Ужгород – Харків. Вони курсуватимуть південнішим шляхом через Лубни, Миргород, Полтаву та Люботин, що дозволить підвищити рівень безпеки пасажирських перевезень.

Для збереження зручного сполучення між регіонами призначено додатковий швидкий поїзд №213/214 Харків – Суми, який курсуватиме щоденно з 7 лютого 2026 року. Поїзд зупинятиметься у Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці. Час у дорозі з Харкова до Сум становитиме з 09:00 до 12:17, у зворотному напрямку – з 12:57 до 16:01.

Новий рейс стане ключовим для пересадок. У Харкові пасажири зможуть пересісти на поїзди далекого сполучення у напрямку Заходу та Півдня країни, зокрема до Ужгорода, Одеси, Ворохти, Чернівців, Перемишля та інших міст. У Сумах гарантована пересадка на поїзд до Києва, звідки доступні подальші маршрути більш ніж у 30 напрямках по всій Україні.

Також Укрзалізниця пояснила варіанти доїзду до Харкова з Конотопа, Ворожби, Путивля, Бахмача та Ніжина з використанням пересадок у Сумах.

Пасажирам рекомендують під час купівлі квитків користуватися опцією "з пересадками" в застосунку або на сайті Укрзалізниці, щоб система автоматично підібрала оптимальні маршрути. У компанії закликають із розумінням ставитися до тимчасових змін, наголошуючи, що вони впроваджені задля безпеки та безперервності пасажирського сполучення в умовах російських загроз.

Нагадаємо

10 лютого, можливі зміни в русі поїздів на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Запоріжжі. Деякі рейси скасовано, а на небезпечних ділянках організовано автобусні трансфери.

Андрій Тимощенков

Суспільство
Воєнний стан
Війна в Україні
Конотоп
Сумська область
Запорізька область
Українська залізниця
Бахмач
Чернігівська область
Богодухів
Україна
Ужгород
Чернівці
Полтава
Одеса
Київ
Харків