Укрзалізниця змінює маршрути поїздів на Сумщині через загрозу обстрілів: всі деталі та новий рейс до Харкова

Укрзалізниця тимчасово коригує рух поїздів на Сумському напрямку через постійну загрозу обстрілів залізничної інфраструктури в Сумській області, передає УНН із посиланням на УЗ.

Як повідомили в УЗ, змінено маршрути транзитних поїздів №45/46 та №113/114 сполученням Ужгород – Харків. Вони курсуватимуть південнішим шляхом через Лубни, Миргород, Полтаву та Люботин, що дозволить підвищити рівень безпеки пасажирських перевезень.

Для збереження зручного сполучення між регіонами призначено додатковий швидкий поїзд №213/214 Харків – Суми, який курсуватиме щоденно з 7 лютого 2026 року. Поїзд зупинятиметься у Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці. Час у дорозі з Харкова до Сум становитиме з 09:00 до 12:17, у зворотному напрямку – з 12:57 до 16:01.

Новий рейс стане ключовим для пересадок. У Харкові пасажири зможуть пересісти на поїзди далекого сполучення у напрямку Заходу та Півдня країни, зокрема до Ужгорода, Одеси, Ворохти, Чернівців, Перемишля та інших міст. У Сумах гарантована пересадка на поїзд до Києва, звідки доступні подальші маршрути більш ніж у 30 напрямках по всій Україні.

Також Укрзалізниця пояснила варіанти доїзду до Харкова з Конотопа, Ворожби, Путивля, Бахмача та Ніжина з використанням пересадок у Сумах.

Пасажирам рекомендують під час купівлі квитків користуватися опцією "з пересадками" в застосунку або на сайті Укрзалізниці, щоб система автоматично підібрала оптимальні маршрути. У компанії закликають із розумінням ставитися до тимчасових змін, наголошуючи, що вони впроваджені задля безпеки та безперервності пасажирського сполучення в умовах російських загроз.

