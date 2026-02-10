Для поїздів можливі зміни в розкладі та обмеження на маршрутах у чотирьох областях - Укрзалізниця

$43.030.02
9 лютого, 22:01 • 11206 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 20262 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 19149 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 18707 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 17496 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 16859 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 18632 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 29402 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 47237 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 44336 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Популярнi новини
Папа Лев передав Україні генератори та ліки для боротьби з наслідками зимових обстрілівPhoto9 лютого, 22:24 • 6524 перегляди
Іспанія модернізує далекобійну ракету Meteor для підвищення ефективності українських винищувачів GripenPhoto9 лютого, 22:49 • 5516 перегляди
Трамп опублікував ШІ-зображення з новою картою США за участю світових лідерів9 лютого, 23:11 • 4026 перегляди
Куба вперше за десять років повністю залишилася без імпорту нафти через блокаду США9 лютого, 23:37 • 6814 перегляди
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням04:59 • 10941 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 22986 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 31106 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 69517 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 91009 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 106424 перегляди
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 11249 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 13151 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 13656 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 39928 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 42399 перегляди
Для поїздів можливі зміни в розкладі та обмеження на маршрутах у чотирьох областях - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 344 перегляди

10 лютого можливі зміни в русі поїздів на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Запоріжжі. Деякі рейси скасовано, а на небезпечних ділянках організовано автобусні трансфери.

Для поїздів можливі зміни в розкладі та обмеження на маршрутах у чотирьох областях - Укрзалізниця

На Сумщині та Чернігівщині сьогодні можливі зміни в русі поїздів, є обмеження і скасування рейсів, на Харківщині є ділянка, де буде об'їзд автобусом, а на Запоріжжі також можливі автобусні трансфери залежно від безпекової ситуації, повідомили у вівторок в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.

Сумщина та Чернігівщина

"У регіональному та приміському сполученні можливі оперативні зміни. З учора регіональні рейси обмежуємо до/з Конотопа, а приміські - до/з станції Кролевець. На Чернігівщині тимчасово не курсуватимуть поїзди Сновськ-Бахмач і зворотно", - ідеться у повідомленні.

Харківщина

За даними УЗ, ділянка Лозова-Барвінкове-Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику.

"Проїзд на цій ділянці забезпечуємо автобусним об’їздом", - зазначили у компанії.

Запоріжжя

"У регіоні триває посилений моніторинг безпекової ситуації. Залежно від обстановки можемо як пропускати поїзди, так і залучати автобусні трансфери. Просимо пасажирів уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів", - сказано у повідомленні.

рф фокусує атаки на залізницю на північ України - віцепрем'єр09.02.26, 16:37 • 2802 перегляди

Юлія Шрамко

Суспільство
Воєнний стан
Війна в Україні
Конотоп
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Запорізька область
благодійність
Бахмач
Чернігівська область
Лозова
Краматорськ