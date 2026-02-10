Для поїздів можливі зміни в розкладі та обмеження на маршрутах у чотирьох областях - Укрзалізниця
Київ • УНН
10 лютого можливі зміни в русі поїздів на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Запоріжжі. Деякі рейси скасовано, а на небезпечних ділянках організовано автобусні трансфери.
На Сумщині та Чернігівщині сьогодні можливі зміни в русі поїздів, є обмеження і скасування рейсів, на Харківщині є ділянка, де буде об'їзд автобусом, а на Запоріжжі також можливі автобусні трансфери залежно від безпекової ситуації, повідомили у вівторок в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.
Сумщина та Чернігівщина
"У регіональному та приміському сполученні можливі оперативні зміни. З учора регіональні рейси обмежуємо до/з Конотопа, а приміські - до/з станції Кролевець. На Чернігівщині тимчасово не курсуватимуть поїзди Сновськ-Бахмач і зворотно", - ідеться у повідомленні.
Харківщина
За даними УЗ, ділянка Лозова-Барвінкове-Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику.
"Проїзд на цій ділянці забезпечуємо автобусним об’їздом", - зазначили у компанії.
Запоріжжя
"У регіоні триває посилений моніторинг безпекової ситуації. Залежно від обстановки можемо як пропускати поїзди, так і залучати автобусні трансфери. Просимо пасажирів уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів", - сказано у повідомленні.
рф фокусує атаки на залізницю на північ України - віцепрем'єр09.02.26, 16:37 • 2802 перегляди