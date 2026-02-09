рф фокусує атаки на залізницю на північ України - віцепрем'єр
Київ • УНН
росія продовжує прицільні удари по цивільній залізничній інфраструктурі, фокус на Чернігівщині та Сумщині. Зокрема, у Конотопі БПЛА вразив локомотив, поблизу Терещенської пошкоджено колію, а на станції Сновськ уражено дизель-поїзд.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба після селекторної наради з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
росія продовжує прицільні удари по цивільній залізничній інфраструктурі. Нині основний фокус атак – Північ України: Чернігівщина та Сумщина. На станції Конотоп ворожий БПЛА вразив локомотив, який мав приєднуватися до пасажирського потяга. Поблизу станції Терещенська на Сумщині пошкоджено колію, рух тимчасово обмежували для відновлення
Також, за його словами, безпілотник влучив у службовий автомобіль, яким залізничники прямували на ремонт ділянки колії: один працівник отримав поранення й був доправлений до лікарні з осколковими травмами, інших членів бригади безпечно евакуйовано.
На Чернігівщині, на станції Сновськ, уражено дизель-поїзд – пожежу оперативно ліквідували. Всюди тривають відновлювальні роботи, рух поїздів забезпечено
У Києві, за його словами, продовжується ліквідація аварійних ситуацій у житлових будинках. До робіт залучено 176 аварійно-відновлювальних бригад – 840 фахівців, з них 83 бригади Укрзалізниці та спеціалісти з інших регіонів.
Паралельно посилюємо когенерацію та альтернативні джерела живлення. За останні тижні разом із міжнародними партнерами та урядом передали громадам енергетичне обладнання загальною потужністю майже 100 МВт, резюмував Кулеба.