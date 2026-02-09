$43.050.09
9 лютого, 08:22 • 14718 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 28491 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 33897 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 51296 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 50516 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 41276 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 39825 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26776 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18182 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13530 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
рф фокусує атаки на залізницю на північ України - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 34 перегляди

росія продовжує прицільні удари по цивільній залізничній інфраструктурі, фокус на Чернігівщині та Сумщині. Зокрема, у Конотопі БПЛА вразив локомотив, поблизу Терещенської пошкоджено колію, а на станції Сновськ уражено дизель-поїзд.

рф фокусує атаки на залізницю на північ України - віцепрем'єр

росія продовжує прицільні удари по цивільній залізничній інфраструктурі, основний фокус - Чернігівщина та Сумщина. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба після селекторної наради з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

росія продовжує прицільні удари по цивільній залізничній інфраструктурі. Нині основний фокус атак – Північ України: Чернігівщина та Сумщина. На станції Конотоп ворожий БПЛА вразив локомотив, який мав приєднуватися до пасажирського потяга. Поблизу станції Терещенська на Сумщині пошкоджено колію, рух тимчасово обмежували для відновлення 

- повідомив Кулеба.

Також, за його словами, безпілотник влучив у службовий автомобіль, яким залізничники прямували на ремонт ділянки колії: один працівник отримав поранення й був доправлений до лікарні з осколковими травмами, інших членів бригади безпечно евакуйовано.

На Чернігівщині, на станції Сновськ, уражено дизель-поїзд – пожежу оперативно ліквідували. Всюди тривають відновлювальні роботи, рух поїздів забезпечено 

- додав Кулеба.

 Додамо

У Києві, за його словами, продовжується ліквідація аварійних ситуацій у житлових будинках. До робіт залучено 176 аварійно-відновлювальних бригад – 840 фахівців, з них 83 бригади Укрзалізниці та спеціалісти з інших регіонів.

Паралельно посилюємо когенерацію та альтернативні джерела живлення. За останні тижні разом із міжнародними партнерами та урядом передали громадам енергетичне обладнання загальною потужністю майже 100 МВт, резюмував Кулеба.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Нерухомість
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Сумська область
Українська залізниця
Чернігівська область
Володимир Зеленський
Київ