РФ фокусирует атаки на железную дорогу на севере Украины - вице-премьер

9 февраля, 08:22 • 14753 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 28557 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 33948 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 51344 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 50555 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 41295 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 39842 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26778 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 18183 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13531 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие суткиPhoto9 февраля, 05:05 • 26438 просмотра
На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали9 февраля, 06:15 • 10765 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 29091 просмотра
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця09:47 • 18480 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 9326 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 9770 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 56185 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 77552 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 94383 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 87843 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 29285 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 36328 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 49582 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 50326 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 58573 просмотра
РФ фокусирует атаки на железную дорогу на севере Украины - вице-премьер

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Россия продолжает прицельные удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре, фокус на Черниговщине и Сумщине. В частности, в Конотопе БПЛА поразил локомотив, вблизи Терещенской поврежден путь, а на станции Сновск поражен дизель-поезд.

РФ фокусирует атаки на железную дорогу на севере Украины - вице-премьер

Россия продолжает целенаправленные удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре, основной фокус — Черниговская и Сумская области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба после селекторного совещания с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Россия продолжает целенаправленные удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре. Сейчас основной фокус атак – Север Украины: Черниговская и Сумская области. На станции Конотоп вражеский БПЛА поразил локомотив, который должен был присоединяться к пассажирскому поезду. Вблизи станции Терещенская на Сумщине поврежден путь, движение временно ограничивали для восстановления.

— сообщил Кулеба.

Также, по его словам, беспилотник попал в служебный автомобиль, на котором железнодорожники направлялись на ремонт участка пути: один работник получил ранения и был доставлен в больницу с осколочными травмами, остальные члены бригады безопасно эвакуированы.

На Черниговщине, на станции Сновск, поражен дизель-поезд – пожар оперативно ликвидировали. Везде продолжаются восстановительные работы, движение поездов обеспечено.

— добавил Кулеба.

В Киеве, по его словам, продолжается ликвидация аварийных ситуаций в жилых домах. К работам привлечено 176 аварийно-восстановительных бригад – 840 специалистов, из них 83 бригады Укрзализныци и специалисты из других регионов.

Параллельно усиливаем когенерацию и альтернативные источники питания. За последние недели вместе с международными партнерами и правительством передали общинам энергетическое оборудование общей мощностью почти 100 МВт, резюмировал Кулеба.

Антонина Туманова

