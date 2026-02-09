РФ фокусирует атаки на железную дорогу на севере Украины - вице-премьер
Киев • УНН
Россия продолжает прицельные удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре, фокус на Черниговщине и Сумщине. В частности, в Конотопе БПЛА поразил локомотив, вблизи Терещенской поврежден путь, а на станции Сновск поражен дизель-поезд.
Россия продолжает целенаправленные удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре, основной фокус — Черниговская и Сумская области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба после селекторного совещания с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Россия продолжает целенаправленные удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре. Сейчас основной фокус атак – Север Украины: Черниговская и Сумская области. На станции Конотоп вражеский БПЛА поразил локомотив, который должен был присоединяться к пассажирскому поезду. Вблизи станции Терещенская на Сумщине поврежден путь, движение временно ограничивали для восстановления.
Также, по его словам, беспилотник попал в служебный автомобиль, на котором железнодорожники направлялись на ремонт участка пути: один работник получил ранения и был доставлен в больницу с осколочными травмами, остальные члены бригады безопасно эвакуированы.
На Черниговщине, на станции Сновск, поражен дизель-поезд – пожар оперативно ликвидировали. Везде продолжаются восстановительные работы, движение поездов обеспечено.
В Киеве, по его словам, продолжается ликвидация аварийных ситуаций в жилых домах. К работам привлечено 176 аварийно-восстановительных бригад – 840 специалистов, из них 83 бригады Укрзализныци и специалисты из других регионов.
Параллельно усиливаем когенерацию и альтернативные источники питания. За последние недели вместе с международными партнерами и правительством передали общинам энергетическое оборудование общей мощностью почти 100 МВт, резюмировал Кулеба.