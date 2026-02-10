Для поездов возможны изменения в расписании и ограничения на маршрутах в четырех областях - Укрзализныця
10 февраля возможны изменения в движении поездов на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине и Запорожье. Некоторые рейсы отменены, а на опасных участках организованы автобусные трансферы.
В Сумской и Черниговской областях сегодня возможны изменения в движении поездов, есть ограничения и отмена рейсов, в Харьковской области есть участок, где будет объезд автобусом, а в Запорожье также возможны автобусные трансферы в зависимости от ситуации с безопасностью, сообщили во вторник в АО "Укрзализныця", пишет УНН.
Сумская и Черниговская области
"В региональном и пригородном сообщении возможны оперативные изменения. Со вчерашнего дня региональные рейсы ограничиваем до/из Конотопа, а пригородные - до/из станции Кролевец. В Черниговской области временно не будут курсировать поезда Сновск-Бахмач и обратно", - говорится в сообщении.
Харьковская область
По данным УЗ, участок Лозовая-Барвенково-Краматорск и в дальнейшем остается зоной повышенного риска.
"Проезд на этом участке обеспечиваем автобусным объездом", - отметили в компании.
Запорожье
"В регионе продолжается усиленный мониторинг ситуации с безопасностью. В зависимости от обстановки можем как пропускать поезда, так и привлекать автобусные трансферы. Просим пассажиров внимательно слушать инструкции поездных бригад и вокзальных стюардов", - сказано в сообщении.
