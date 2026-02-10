Укрзализныця меняет маршруты поездов на Сумщине из-за угрозы обстрелов: все детали и новый рейс в Харьков

Укрзализныця временно корректирует движение поездов на Сумском направлении из-за постоянной угрозы обстрелов железнодорожной инфраструктуры в Сумской области, передает УНН со ссылкой на УЗ.

Детали

Как сообщили в УЗ, изменены маршруты транзитных поездов №45/46 и №113/114 сообщением Ужгород – Харьков. Они будут курсировать по более южному пути через Лубны, Миргород, Полтаву и Люботин, что позволит повысить уровень безопасности пассажирских перевозок.

Для сохранения удобного сообщения между регионами назначен дополнительный скорый поезд №213/214 Харьков – Сумы, который будет курсировать ежедневно с 7 февраля 2026 года. Поезд будет останавливаться в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце. Время в пути из Харькова в Сумы составит с 09:00 до 12:17, в обратном направлении – с 12:57 до 16:01.

Новый рейс станет ключевым для пересадок. В Харькове пассажиры смогут пересесть на поезда дальнего сообщения в направлении Запада и Юга страны, в частности в Ужгород, Одессу, Ворохту, Черновцы, Перемышль и другие города. В Сумах гарантирована пересадка на поезд в Киев, откуда доступны дальнейшие маршруты более чем в 30 направлениях по всей Украине.

Также Укрзализныця объяснила варианты доезда в Харьков из Конотопа, Ворожбы, Путивля, Бахмача и Нежина с использованием пересадок в Сумах.

Пассажирам рекомендуют при покупке билетов пользоваться опцией "с пересадками" в приложении или на сайте Укрзализныци, чтобы система автоматически подобрала оптимальные маршруты. В компании призывают с пониманием относиться к временным изменениям, подчеркивая, что они внедрены для безопасности и непрерывности пассажирского сообщения в условиях российских угроз.

Напомним

