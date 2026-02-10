$43.030.02
17:38
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
17:08
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
13:08
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
публикации
Эксклюзивы
Укрзализныця меняет маршруты поездов на Сумщине из-за угрозы обстрелов: все детали и новый рейс в Харьков

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Укрзализныця корректирует движение поездов на Сумском направлении из-за угрозы обстрелов, изменяя маршруты транзитных поездов №45/46 и №113/114. С 7 февраля 2026 года будет запущен дополнительный поезд №213/214 Харьков – Сумы для удобных пересадок.

Укрзализныця меняет маршруты поездов на Сумщине из-за угрозы обстрелов: все детали и новый рейс в Харьков

Укрзализныця временно корректирует движение поездов на Сумском направлении из-за постоянной угрозы обстрелов железнодорожной инфраструктуры в Сумской области, передает УНН со ссылкой на УЗ.

Детали

Как сообщили в УЗ, изменены маршруты транзитных поездов №45/46 и №113/114 сообщением Ужгород – Харьков. Они будут курсировать по более южному пути через Лубны, Миргород, Полтаву и Люботин, что позволит повысить уровень безопасности пассажирских перевозок.

Для сохранения удобного сообщения между регионами назначен дополнительный скорый поезд №213/214 Харьков – Сумы, который будет курсировать ежедневно с 7 февраля 2026 года. Поезд будет останавливаться в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце. Время в пути из Харькова в Сумы составит с 09:00 до 12:17, в обратном направлении – с 12:57 до 16:01.

Новый рейс станет ключевым для пересадок. В Харькове пассажиры смогут пересесть на поезда дальнего сообщения в направлении Запада и Юга страны, в частности в Ужгород, Одессу, Ворохту, Черновцы, Перемышль и другие города. В Сумах гарантирована пересадка на поезд в Киев, откуда доступны дальнейшие маршруты более чем в 30 направлениях по всей Украине.

Также Укрзализныця объяснила варианты доезда в Харьков из Конотопа, Ворожбы, Путивля, Бахмача и Нежина с использованием пересадок в Сумах.

Пассажирам рекомендуют при покупке билетов пользоваться опцией "с пересадками" в приложении или на сайте Укрзализныци, чтобы система автоматически подобрала оптимальные маршруты. В компании призывают с пониманием относиться к временным изменениям, подчеркивая, что они внедрены для безопасности и непрерывности пассажирского сообщения в условиях российских угроз.

Напомним

10 февраля возможны изменения в движении поездов на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине и Запорожье. Некоторые рейсы отменены, а на опасных участках организованы автобусные трансферы.

Андрей Тимощенков

