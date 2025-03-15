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На Харківщині ворог двічі атакував рятувальників після удару рф по ліцею в Богодухові: показали наслідки

Київ • УНН

 • 16075 перегляди

Вночі російські війська атакували дронами ліцей у Богодухові, спричинивши пожежу. Під час гасіння ворог двічі вдарив по рятувальниках, пошкодивши техніку, є 4 постраждалих.

На Харківщині ворог двічі атакував рятувальників після удару рф по ліцею в Богодухові: показали наслідки

Російські війська вночі вдарили дронами по ліцею в Богодухові в Харківській області, спричинивши масштабну пожежу, під час гасіння ворог двічі атакував рятувальників, пошкодивши техніку, відомо про 4 постраждалих, повідомили у суботу у ДСНС України та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Уночі 15 березня окупанти вдарили ударними БпЛА по ліцею в місті Богодухів", - повідомили у ДСНС.

Як зазначається, загорівся дах будівлі на площі 500 кв. м, пошкоджені 18 будинків та 5 шкільних автобусів.

"Через годину ворог завдав повторного удару по рятувальниках, пошкодивши пожежну автоцистерну. Постраждали 4 цивільних - отримали гостру реакцію на стрес", - вказано у повідомленні.

Як уточнив Синєгубов, постраждали 3 жінки 72, 76, 56 років та 1 чоловік 53 років (гостра реакція на стрес).

"Ще за годину через другий удар загорівся пожежний автомобіль та шкільний автобус. На щастя, рятувальники не постраждали", - зазначили у ДСНС.

Пожежу ліквідували.

Як уточнив Синєгубов, у дах будівлі навчального заклад було влучання 2 БПЛА з 00:55 до 02:00. Окрім того, з його слів, 03:20 у Богодухові ворожий безпілотник "Герань-2" поцілив в нежитлову будівлю.

За даними голови ОВА, з 22:35 по 22:45 авіація рф завдала удари трьома КАБами по Золочівській громаді. Дві авіабомби влучили по відкритій території поблизу села Одноробівка.

О 20:30 у селі Івашки в Богодухівському районі внаслідок обстрілу пошкоджено: чотири приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі та знищено приватний будинок.

О 15:56 у Куп'янську внаслідок обстрілу горіла трава на площі 0,5 га, о 15:45 у місті внаслідок обстрілу РСЗВ пошкоджено приватний будинок.

В Ізюмському районі через обстріл о 12:26 в Оскільській громаді горіла лісова підстилка на площа 1,5 га. А в Боровій через обстріл о 10:21, попередньо з РСЗВ, горіла трава на площі 200 м. кв.

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