На Харківщині ворог двічі атакував рятувальників після удару рф по ліцею в Богодухові: показали наслідки
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували дронами ліцей у Богодухові, спричинивши пожежу. Під час гасіння ворог двічі вдарив по рятувальниках, пошкодивши техніку, є 4 постраждалих.
Російські війська вночі вдарили дронами по ліцею в Богодухові в Харківській області, спричинивши масштабну пожежу, під час гасіння ворог двічі атакував рятувальників, пошкодивши техніку, відомо про 4 постраждалих, повідомили у суботу у ДСНС України та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Уночі 15 березня окупанти вдарили ударними БпЛА по ліцею в місті Богодухів", - повідомили у ДСНС.
Як зазначається, загорівся дах будівлі на площі 500 кв. м, пошкоджені 18 будинків та 5 шкільних автобусів.
"Через годину ворог завдав повторного удару по рятувальниках, пошкодивши пожежну автоцистерну. Постраждали 4 цивільних - отримали гостру реакцію на стрес", - вказано у повідомленні.
Як уточнив Синєгубов, постраждали 3 жінки 72, 76, 56 років та 1 чоловік 53 років (гостра реакція на стрес).
"Ще за годину через другий удар загорівся пожежний автомобіль та шкільний автобус. На щастя, рятувальники не постраждали", - зазначили у ДСНС.
Пожежу ліквідували.
Як уточнив Синєгубов, у дах будівлі навчального заклад було влучання 2 БПЛА з 00:55 до 02:00. Окрім того, з його слів, 03:20 у Богодухові ворожий безпілотник "Герань-2" поцілив в нежитлову будівлю.
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В Ізюмському районі через обстріл о 12:26 в Оскільській громаді горіла лісова підстилка на площа 1,5 га. А в Боровій через обстріл о 10:21, попередньо з РСЗВ, горіла трава на площі 200 м. кв.
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