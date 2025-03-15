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В Харьковской области враг дважды атаковал спасателей после удара рф по лицею в Богодухове: показали последствия

Киев • УНН

 • 16041 просмотра

Ночью российские войска атаковали дронами лицей в Богодухове, вызвав пожар. Во время тушения враг дважды ударил по спасателям, повредив технику, есть 4 пострадавших.

В Харьковской области враг дважды атаковал спасателей после удара рф по лицею в Богодухове: показали последствия

Российские войска ночью ударили дронами по лицею в Богодухове в Харьковской области, вызвав масштабный пожар, во время тушения враг дважды атаковал спасателей, повредив технику, известно о 4 пострадавших, сообщили в субботу в ГСЧС Украины и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночью 15 марта оккупанты ударили ударными БпЛА по лицею в городе Богодухов", - сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, загорелась крыша здания на площади 500 кв. м, повреждены 18 домов и 5 школьных автобусов.

"Через час враг нанес повторный удар по спасателям, повредив пожарную автоцистерну. Пострадали 4 гражданских - получили острую реакцию на стресс", - указано в сообщении.

Как уточнил Синегубов, пострадали 3 женщины 72, 76, 56 лет и 1 мужчина 53 лет (острая реакция на стресс).

"Еще через час из-за второго удара загорелся пожарный автомобиль и школьный автобус. К счастью, спасатели не пострадали", - отметили в ГСЧС.

Пожар ликвидировали.

Как уточнил Синегубов, в крышу здания учебного заведения было попадание 2 БПЛА с 00:55 до 02:00. Кроме того, по его словам, 03:20 в Богодухове вражеский беспилотник "Герань-2" попал в нежилое здание.

По данным главы ОВА, с 22:35 по 22:45 авиация рф нанесла удары тремя КАБами по Золочевской громаде. Две авиабомбы попали по открытой территории вблизи села Одноробовка.

В 20:30 в селе Ивашки в Богодуховском районе в результате обстрела повреждены: четыре частных дома, хозяйственные постройки и энергосети и уничтожен частный дом.

В 15:56 в Купянске в результате обстрела горела трава на площади 0,5 га, в 15:45 в городе в результате обстрела РСЗО поврежден частный дом.

В Изюмском районе из-за обстрела в 12:26 в Оскольской громаде горела лесная подстилка на площади 1,5 га. А в Боровой из-за обстрела в 10:21, предварительно из РСЗО, горела трава на площади 200 м. кв.

ПВО сбила 130 Shahed из 178 выпущенных врагом по 13 областям Украины15.03.25, 09:03 • 30619 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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