На Харківщині росіяни обстріляли 4 райони, через ранкову атаку рф є постраждалий
Київ • УНН
Російські війська обстріляли населені пункти 4 районів Харківської області. Внаслідок ранкового удару по селу Івашки постраждала одна людина, пошкоджено будівлі та інфраструктуру в інших селах.
У Харківській області під ударами військових рф минулої доби перебували населені пункти 4 районів, сьогодні вранці ворог вдарив по селу Івашки, є постраждалий, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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Зі слів Синєгубова, ворожі удари зафіксовано:
- 07:00, Богодухівський р-н, с. Івашки. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала одна людина.
- 23:03, Куп'янський р-н, с. Приколотне. Внаслідок авіаційного удару горіла трава на площі 400 м кв. Пошкоджено вікна, дах житлового будинку, покрівлю складської будівлі.
- 19:40, Богодухівський р-н, с. Дуванка. У результаті артобстрілу зазнали пошкоджень приватні будинки, господарчі споруди.
- 15:00, Чугуївський р-н, с. Варварівка. Внаслідок обстрілу горів флігель.
- 14:40, Ізюмський р-н, с. Богуславка, за межами. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 15 га.
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