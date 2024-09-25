Атака рф на Харків забрала життя вже чотирьох людей
Київ • УНН
Через ворожий обстріл Харкова загинуло четверо осіб. Рятувальники деблокували тіло жінки з-під завалів зруйнованого будинку в Київському районі міста.
Через ворожий удар по Харкову напередодні загинуло четверо осіб. Рятувальники деблокували тіло жінки з-під завалів зруйнованого будинку, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов у середу у Telegram, пише УНН.
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"Внаслідок вчорашнього ворожого удару по Харкову - четверо загиблих. Рятувальники деблокували тіло загиблої жінки", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Як уточнив мер міста Ігор Терехов, "під завалами будинку у Київському районі, зруйнованому вчора російським агресором, знайдено тіло загиблої жінки".
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