Атака рф на Харьков унесла жизни уже четырех человек
Киев • УНН
Из-за вражеского обстрела Харькова погибли четыре человека. Спасатели деблокировали тело женщины из-под завалов разрушенного дома в Киевском районе города.
Из-за вражеского удара по Харькову накануне погибли четыре человека. Спасатели деблокировали тело женщины из-под завалов разрушенного дома, сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В результате вчерашнего вражеского удара по Харькову - четверо погибших. Спасатели деблокировали тело погибшей женщины", - сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Как уточнил мэр города Игорь Терехов, "под завалами дома в Киевском районе, разрушенном вчера российским агрессором, найдено тело погибшей женщины".
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