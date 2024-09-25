Атака рф на Харьков унесла жизни уже четырех человек

Из-за вражеского удара по Харькову накануне погибли четыре человека. Спасатели деблокировали тело женщины из-под завалов разрушенного дома, сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в среду в Telegram, пишет УНН.

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"В результате вчерашнего вражеского удара по Харькову - четверо погибших. Спасатели деблокировали тело погибшей женщины", - сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как уточнил мэр города Игорь Терехов, "под завалами дома в Киевском районе, разрушенном вчера российским агрессором, найдено тело погибшей женщины".

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