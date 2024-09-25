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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харьковщина: ночью рф обстреляла два поселка, из-за ударов за сутки пятеро погибших и 39 пострадавших

Харьковщина: ночью рф обстреляла два поселка, из-за ударов за сутки пятеро погибших и 39 пострадавших

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 06:32  •  4073 просмотра

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Российские войска обстреляли поселки Васищево и Билаши. За минувшие сутки в Харьковской области погибло 5 человек, 39 пострадали. Повреждены жилые дома, учебные заведения и гражданские объекты.

В Харьковской области сегодня, 25 сентября российские войска нанесли удары по поселкам Васищево и Билаши, уничтожен ангар. За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов погибли пять человек, еще 39 пострадали. В селе Большая Камышеваха 19-летний парень подорвался на взрывоопасном предмете. Об этом в среду рассказал председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам Синегубов, сегодня в 02:03 в поселке Билаши в результате обстрела горел трактор, прицеп и мусор. Уничтожен ангар.

Кроме того, в 05:58 армия рф ударила КАБом по с. Васищево, зафиксировано попадание по открытой территории. Без пострадавших и разрушений.

По данным главы ОВА, в результате обстрела Харькова 24 сентября 36 человек пострадали, трое - погибли.  Госпитализированы 17, из них 4 - тяжелые. Остальным помощь оказана амбулаторно.

Удар по многоэтажке в Харькове: количество пострадавших возросло до 36 человек15 сентября 2024, 14:57 • 29105 просмотров

  •  15:45 м. Харьков. В результате обстрела гражданского предприятия разрушен цех разлива воды.
  •  15:40 м. Харьков, Киевский р-н. В результате обстрела повреждено 9 домов, выбито 288 окон.
  •  15:43 м. Харьков, Салтовский р-н. В результате обстрела горел гараж, повреждены 3 учебных заведения.
  •  16:51 Изюмский р-н. Боровская ТГ, с. Богуславка. Разрушен жилой дом в результате обстрела.
  •  16:36 Изюмский район, Барвенковская громада, с. Большая Камышеваха. На открытой территории подорвался трактор на взрывоопасном предмете. Пострадал 19-летний водитель.
  •  16:10 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела горела крыша двухэтажного дома. 57-летняя женщина получила ранения. Погибла женщина 93 лет.
  •  14:38 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Куриловка. В результате обстрела горела трава на площади 800 м.кв и здание.
  •  14:35 Чугуевский р-н, с. Варваровка. В результате вражеского обстрела FPV-дроном погиб 61-летний мужчина.
  •  13:58 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Богуславка. В результате обстрела горела трава на площади 15000 м.кв.
  •  10:00 Чугуевский р-н, с. Варваровка. В результате вражеского обстрела FPV-дроном поврежден дом. Травмированы женщина 77 лет и 56-летний мужчина.

Киевская область ночью подверглась вражеской атаке дронов: обломки упали в населенном пункте25 сентября 2024, 06:19 • 5118 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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