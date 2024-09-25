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Харківщина: вночі рф обстріляла два селища, через удари за добу п'ятеро загиблих та 39 постраждалих

Харківщина: вночі рф обстріляла два селища, через удари за добу п'ятеро загиблих та 39 постраждалих

Київ • УНН

 • 15874 перегляди

Російські війська обстріляли селища Васищево та Білаші. За минулу добу в Харківській області загинуло 5 людей, 39 постраждали. Пошкоджено житлові будинки, заклади освіти та цивільні об'єкти.

У Харківській області сьогодні, 25 вересня російські війська завдали ударів по селищах Васищево та Білаші, знищений ангар. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинуло п'ятеро людей, ще 39 постраждали. У селі Велика Комишуваха 19-річний хлопець підірвався на вибухово-небезпечному предметі. Про це у середу розповів голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

За словами Синєгубов, сьогодні об 02:03 у селищі Білаші внаслідок обстрілу горів трактор причеп та сміття. Знищений ангар.

Крім того, об 05:58 армія рф вдарила КАБом по с. Васищево, зафіксовано влучання по відкритій території. Без постраждалих та руйнувань.

За даними голови ОВА, внаслідок обстрілу Харкова 24 вересня 36 людей постраждали, троє — загинули.  Госпіталізовано 17 ,з них 4 — важкі. Іншим допомога надана амбулаторно.

Удар по багатоповерхівці у Харкові: кількість постраждалих зросла до 36 людей 15.09.24, 17:57 • 29259 переглядiв

  •  15:45 м. Харків. Внаслідок обстрілу цивільного підприємства зруйновано цех розливу води.
  •  15:40 м. Харків, Київський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 будинків, вибито 288 вікон.
  •  15:43 м. Харків, Салтівський р-н. Внаслідок обстрілу горів гараж, пошкоджено 3 заклади освіти.
  •  16:51 Ізюмський р-н. Борівська ТГ, с. Богуславка. Зруйновано житловий будинок внаслідок обстрілу.
  •  16:36 Ізюмський район, Барвінківська громада, с. Велика Комишуваха. На відкритій території підірвався трактор на вибухово-небезпечному предметі. Постраждав 19-річний водій.
  •  16:10 Куп’янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів дах двоповерхового будинку. 57-річна жінка отримала поранення. Загинула жінка 93 років.
  •  14:38 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Курилівка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 800 м.кв та будівля.
  •  14:35 Чугуївський р-н, с. Варварівка. Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном загинув 61-річний чоловік.
  •  13:58 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 15000 м.кв.
  •  10:00 Чугуївський р-н, с. Варварівка. Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном пошкоджено будинок. Травмовано жінку 77 років та 56-річного чоловіка.

Київщина вночі зазнала ворожої атаки дронів: уламки впали у населеному пункті25.09.24, 09:19 • 15627 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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