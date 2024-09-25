Харківщина: вночі рф обстріляла два селища, через удари за добу п'ятеро загиблих та 39 постраждалих
Київ • УНН
Російські війська обстріляли селища Васищево та Білаші. За минулу добу в Харківській області загинуло 5 людей, 39 постраждали. Пошкоджено житлові будинки, заклади освіти та цивільні об'єкти.
У Харківській області сьогодні, 25 вересня російські війська завдали ударів по селищах Васищево та Білаші, знищений ангар. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинуло п'ятеро людей, ще 39 постраждали. У селі Велика Комишуваха 19-річний хлопець підірвався на вибухово-небезпечному предметі. Про це у середу розповів голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За словами Синєгубов, сьогодні об 02:03 у селищі Білаші внаслідок обстрілу горів трактор причеп та сміття. Знищений ангар.
Крім того, об 05:58 армія рф вдарила КАБом по с. Васищево, зафіксовано влучання по відкритій території. Без постраждалих та руйнувань.
За даними голови ОВА, внаслідок обстрілу Харкова 24 вересня 36 людей постраждали, троє — загинули. Госпіталізовано 17 ,з них 4 — важкі. Іншим допомога надана амбулаторно.
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