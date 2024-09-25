Київщина вночі зазнала ворожої атаки дронів: уламки впали у населеному пункті
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували Київську область ударними дронами. Сили ППО знищили ворожі цілі, уламки впали в одному з населених пунктів. Постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає.
Уночі російські війська атакували Київську область ударними дронами. Сили ППО знищили ворожі цілі, уламки впали в одному з населених пунктів. Постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає. Про це повідомив у середу голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.
Вночі ворог атакував Київщину ударними дронами. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано в межах одного із населених пунктів області. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає
Оперативні групи, з його слів, продовжують свою роботу.
Сили ППО вночі збили 28 "шахедів" та чотири ракети25.09.24, 07:41 • 41723 перегляди