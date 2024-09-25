Киевская область ночью подверглась вражеской атаке дронов: обломки упали в населенном пункте

Ночью российские войска атаковали Киевскую область ударными дронами. Силы ПВО уничтожили вражеские цели, обломки упали в одном из населенных пунктов. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Об этом сообщил в среду глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

Ночью враг атаковал Киевскую область ударными дронами. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировано в пределах одного из населенных пунктов области. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет - написал Кравченко.

Оперативные группы, по его словам, продолжают свою работу.

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