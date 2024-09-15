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Удар по багатоповерхівці у Харкові: кількість постраждалих зросла до 36 людей

Київ • УНН

 • 29259 перегляди

Російські війська атакували житловий будинок у Харкові. 36 людей. Мер повідомив про серйозну пожежу та відкриття пунктів незламності.

російські війська атакували багатоповерхівку в Немишлянському районі Харкова. Внаслідок удару постраждало 36 людей, у тому числі діти, а також ще двоє людей знаходяться в дуже важкому стані. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Наслідки дуже жахливі. Зараз йде гасіння пожежі, бо дуже серйозна пожежа була в цьому будинку. Що стосується постраждалих, то ми маємо на теперішню годину 36 постраждалих, серед яких - 2 дітей. Двоє людей знаходяться в дуже важкому стані. Взагалі по Харківській області було випущено 6 КАБів. Один долетів до Харкова і потрапив у житловий будинок. Інші розірвалися в передмісті,

- сказав Терехов.

Він зазначив, що наразі точно не можна сказати, чи є під завалами люди.

Також в місті відкрили пункти незламності, а також всі бажаючі можуть переселитися до гуртожитків.

Нагадаємо

російські війська атакували багатоповерхівку в Немишлянському районі Харкова.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійна

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