Удар по багатоповерхівці у Харкові: кількість постраждалих зросла до 36 людей
Київ • УНН
Російські війська атакували житловий будинок у Харкові. 36 людей. Мер повідомив про серйозну пожежу та відкриття пунктів незламності.
російські війська атакували багатоповерхівку в Немишлянському районі Харкова. Внаслідок удару постраждало 36 людей, у тому числі діти, а також ще двоє людей знаходяться в дуже важкому стані. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Наслідки дуже жахливі. Зараз йде гасіння пожежі, бо дуже серйозна пожежа була в цьому будинку. Що стосується постраждалих, то ми маємо на теперішню годину 36 постраждалих, серед яких - 2 дітей. Двоє людей знаходяться в дуже важкому стані. Взагалі по Харківській області було випущено 6 КАБів. Один долетів до Харкова і потрапив у житловий будинок. Інші розірвалися в передмісті,
Він зазначив, що наразі точно не можна сказати, чи є під завалами люди.
Також в місті відкрили пункти незламності, а також всі бажаючі можуть переселитися до гуртожитків.
Нагадаємо
російські війська атакували багатоповерхівку в Немишлянському районі Харкова.