Удар по многоэтажке в Харькове: количество пострадавших возросло до 36 человек

российские войска атаковали многоэтажку в Немышлянском районе Харькова. В результате удара пострадало 36 человек, в том числе дети, а также еще два человека находятся в очень тяжелом состоянии. Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает УНН.

Последствия очень ужасные. Сейчас идет тушение пожара, потому что очень серьезный пожар был в этом доме. Что касается пострадавших, то мы имеем на настоящий час 36 пострадавших, среди которых - 2 детей. Два человека находятся в очень тяжелом состоянии. Вообще по Харьковской области было выпущено 6 КАБов. Один долетел до Харькова и попал в жилой дом. Остальные разорвались в пригороде, - сказал Терехов.

Он отметил, что пока точно нельзя сказать, есть ли под завалами люди.

Также в городе открыли пункты несокрушимости, а также все желающие могут переселиться в общежития.

Напомним

российские войска атаковали многоэтажку в Немышлянском районе Харькова.