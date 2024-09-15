Удар по многоэтажке в Харькове: количество пострадавших возросло до 36 человек
Киев • УНН
Российские войска атаковали жилой дом в Харькове. 36 человек. Мэр сообщил о серьезном пожаре и открытии пунктов несокрушимости.
российские войска атаковали многоэтажку в Немышлянском районе Харькова. В результате удара пострадало 36 человек, в том числе дети, а также еще два человека находятся в очень тяжелом состоянии. Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает УНН.
Последствия очень ужасные. Сейчас идет тушение пожара, потому что очень серьезный пожар был в этом доме. Что касается пострадавших, то мы имеем на настоящий час 36 пострадавших, среди которых - 2 детей. Два человека находятся в очень тяжелом состоянии. Вообще по Харьковской области было выпущено 6 КАБов. Один долетел до Харькова и попал в жилой дом. Остальные разорвались в пригороде,
Он отметил, что пока точно нельзя сказать, есть ли под завалами люди.
Также в городе открыли пункты несокрушимости, а также все желающие могут переселиться в общежития.
Напомним
российские войска атаковали многоэтажку в Немышлянском районе Харькова.