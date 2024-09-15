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Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Харкові: щонайменше 25 постраждалих, з них троє дітей

Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Харкові: щонайменше 25 постраждалих, з них троє дітей

Київ • УНН

 • 25663 перегляди

російські війська атакували багатоповерхівку в Немишлянському районі Харкова. Внаслідок удару постраждало 25 осіб, у тому числі троє дітей, виникла пожежа та руйнування будівлі.

російські війська атакували Харків, зафіксовано влучання у багатоповерхівку, є постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

Є пошкодження цивільної інфраструктури у Немишлянському районі, на цю хвилину - троє поранених, - йдеться у повідомленні.

Пізніше Синєгубов зазначив, що удар був по багатоповерховому житловому будинку.

"Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом", - написав він.

О 15:52 Синєгубов повідомив , що на цю хвилину - 25 постраждалих, з них - троє дітей.

Внаслідок удару виникла пожежа у житловій багатоповерхівці.

Нагадаємо

Окупанти завдали удару по Київському району Харкова. Зафіксовано загорання нежитлових приміщень, попередньо використано щонайменше дві касетні авіабомби.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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