Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Харкові: щонайменше 25 постраждалих, з них троє дітей
Київ • УНН
російські війська атакували багатоповерхівку в Немишлянському районі Харкова. Внаслідок удару постраждало 25 осіб, у тому числі троє дітей, виникла пожежа та руйнування будівлі.
російські війська атакували Харків, зафіксовано влучання у багатоповерхівку, є постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
Є пошкодження цивільної інфраструктури у Немишлянському районі, на цю хвилину - троє поранених, - йдеться у повідомленні.
Пізніше Синєгубов зазначив, що удар був по багатоповерховому житловому будинку.
"Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом", - написав він.
О 15:52 Синєгубов повідомив , що на цю хвилину - 25 постраждалих, з них - троє дітей.
Внаслідок удару виникла пожежа у житловій багатоповерхівці.
Нагадаємо
Окупанти завдали удару по Київському району Харкова. Зафіксовано загорання нежитлових приміщень, попередньо використано щонайменше дві касетні авіабомби.