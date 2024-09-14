У Харкові зафіксовано загорання через удар окупантів
Київ • УНН
Окупанти завдали удару по Київському району Харкова. Зафіксовано загорання нежитлових приміщень, попередньо використано щонайменше дві касетні авіабомби.
У Харкові через ворожий удар зафіксовані загорання нежитлових приміщень. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Сьогодні окупанти здійснили ракетні удари по Харкову. Ворожі атаки вразили Київський район міста. На цей момент інформація про постраждалих не надходила.
За попередніми даними, удари були завдані щонайменше двома касетними авіаційними бомбами. У результаті обстрілів зафіксовані загорання нежитлових приміщень.
У Харкові пролунали вибухи 14.09.24, 23:20 • 23203 перегляди