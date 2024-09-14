У Харкові пролунали вибухи
Київ • УНН
У Харкові сталися вибухи, про що повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про групу ударних ворожих БпЛА, що прямувала до Харківщини.
У Харкові сталися вибухи. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Нагадаємо
Повітряні Сили ЗСУ поінформували щодо групи ударних ворожих БпЛА, яка прямувала до Харківщини.
На Харківщині росіяни вбили жінку, ще двоє мирних мешканці поранені внаслідок обстрілу з РСЗВ "Торнадо"14.09.24, 20:47 • 21088 переглядiв