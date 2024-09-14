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У Харкові пролунали вибухи

У Харкові пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 23203 перегляди

У Харкові сталися вибухи, про що повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про групу ударних ворожих БпЛА, що прямувала до Харківщини.

У Харкові сталися вибухи. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Нагадаємо

Повітряні Сили ЗСУ поінформували щодо групи ударних ворожих БпЛА, яка прямувала до Харківщини.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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