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На Харківщині росіяни вбили жінку, ще двоє мирних мешканці поранені внаслідок обстрілу з РСЗВ "Торнадо"

На Харківщині росіяни вбили жінку, ще двоє мирних мешканці поранені внаслідок обстрілу з РСЗВ "Торнадо"

Київ • УНН

 • 21088 перегляди

російські війська обстріляли село Піски-Радьківські в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок атаки загинула 72-річна жінка, ще двоє цивільних отримали поранення і були госпіталізовані.

Внаслідок російського обстрілу села Піски-Радьківські на Харківщині загинула жінка, ще двох цивільних поранено. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

За його інформацією, о 12:15 окупанти вдарили РСЗВ "Торнадо - С" по с. Піски-Радьківські Ізюмського району.

На жаль, внаслідок російської агресії загинула 72-річна жінка, її тіло з-під завалів вилучили рятувальники

- написав він.

Двох цивільних, чоловіка та жінку, госпіталізували до медичного закладу.

Нагадаємо

Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області за добу загинули троє мирних жителів, четверо поранені. Армія рф атакувала 12 населених пунктів, пошкодивши 60 цивільних об'єктів.

Через російський обстріл загинули троє працівників сільгосппідприємства на Запоріжжі14.09.24, 18:35 • 49022 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна

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