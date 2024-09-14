На Харківщині росіяни вбили жінку, ще двоє мирних мешканці поранені внаслідок обстрілу з РСЗВ "Торнадо"
Київ • УНН
російські війська обстріляли село Піски-Радьківські в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок атаки загинула 72-річна жінка, ще двоє цивільних отримали поранення і були госпіталізовані.
Внаслідок російського обстрілу села Піски-Радьківські на Харківщині загинула жінка, ще двох цивільних поранено. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.
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За його інформацією, о 12:15 окупанти вдарили РСЗВ "Торнадо - С" по с. Піски-Радьківські Ізюмського району.
На жаль, внаслідок російської агресії загинула 72-річна жінка, її тіло з-під завалів вилучили рятувальники
Двох цивільних, чоловіка та жінку, госпіталізували до медичного закладу.
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