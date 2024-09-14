Через російський обстріл загинули троє працівників сільгосппідприємства на Запоріжжі
Київ • УНН
російські війська обстріляли сільськогосподарське підприємство в Гуляйпільській громаді Запорізької області. Внаслідок атаки загинули троє співробітників підприємства, повідомив голова Запорізької ОДА.
росіяни завдали удару по Запорізькій області, поціливши у сільськогосподарське підприємство. Троє співробітників загинули. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров, передає УНН.
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Він повідомив, що росіяни завдали удару по області, обстрілявши Гуляйпільську громаду.
Поцілили по території одного з сільськогосподарських підприємств. Загинули троє людей. Всі загиблі - співробітники цього підприємства
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