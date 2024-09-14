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Через російський обстріл загинули троє працівників сільгосппідприємства на Запоріжжі

Через російський обстріл загинули троє працівників сільгосппідприємства на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 49022 перегляди

російські війська обстріляли сільськогосподарське підприємство в Гуляйпільській громаді Запорізької області. Внаслідок атаки загинули троє співробітників підприємства, повідомив голова Запорізької ОДА.

росіяни завдали удару по Запорізькій області, поціливши у сільськогосподарське підприємство. Троє співробітників загинули. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Він повідомив, що росіяни завдали удару по області, обстрілявши Гуляйпільську громаду.

Поцілили по території одного з сільськогосподарських підприємств. Загинули троє людей. Всі загиблі - співробітники цього підприємства

- написав він.

Нагадаємо

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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