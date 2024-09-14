Федоров про ситуацію на Запоріжжі: ворог поцілив КАБом в одному з районів Оріхова
Київ • УНН
Внаслідок нічного удару керованою авіабомбою по Оріхову на Запоріжжі загинув чоловік, зруйновано близько десятка цивільних споруд. Ворог змінює тактику, менше використовуючи FPV-дрони.
У результаті нічної атаки на Запоріжжя, в Оріхівському районі,де ворог завдав удару керованою авіабомбою (КАБ), загинув чоловік, а близько десятка цивільних споруд було зруйновано. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.
Вночі ворог поцілив КАБом,в одному з районів Оріхова, внаслідок чого загинув чоловік. Також близько десятка цивільних споруд було зруйновано і це лише за останню добу
За його словами, ворог почав менше використовувати FPV-дрони, але ворог застосовує інші методи для атак.
Нагадаємо
У Запорізькій області 48-річний чоловік загинув внаслідок масованого обстрілу російських військ Оріхівської громади у ніч на 14 вересня. Його тіло дістали із під завалів пошкодженого через ворожі удари будинку.