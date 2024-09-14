Федоров о ситуации на Запорожье: враг попал КАБом в одном из районов Орехова

В результате ночной атаки на Запорожье, в Ореховском районе, где враг нанес удар управляемой авиабомбой (КАБ), погиб человек, а около десятка гражданских сооружений было разрушено. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Ночью враг попал КАБом, в одном из районов Орехова, в результате чего погиб человек. Также около десятка гражданских сооружений было разрушено и это только за последние сутки - сказал Федоров.

По его словам, враг начал меньше использовать FPV-дроны, но враг применяет другие методы для атак.

Напомним

В Запорожской области 48-летний мужчина погиб в результате массированного обстрела российских войск Ореховской громады в ночь на 14 сентября. Его тело достали из-под завалов поврежденного из-за вражеских ударов дома.