На Запоріжжі з-під завалів пошкодженого через обстріл рф будинку дістали загиблого

У Запорізькій області 48-річний чоловік загинув внаслідок масованого обстрілу російських військ Оріхівської громади у ніч на 14 вересня. Його тіло дістали із під завалів пошкодженого через ворожі удари будинку. Про це у суботу повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Вночі, через масований обстріл росіян, зазнали руйнувань приватні будинки жителів Оріхівської громади. На жаль, є загиблі - рятувальники дістали із під завалів чоловіка 1976 р.н - написав Федоров у Telegram.

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