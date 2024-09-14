На Запоріжжі з-під завалів пошкодженого через обстріл рф будинку дістали загиблого
Київ • УНН
48-річний чоловік загинув внаслідок масованого обстрілу рф Оріхівської громади на Запоріжжі. Його тіло дістали з-під завалів пошкодженого будинку, повідомив голова ОВА Іван Федоров.
У Запорізькій області 48-річний чоловік загинув внаслідок масованого обстрілу російських військ Оріхівської громади у ніч на 14 вересня. Його тіло дістали із під завалів пошкодженого через ворожі удари будинку. Про це у суботу повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Вночі, через масований обстріл росіян, зазнали руйнувань приватні будинки жителів Оріхівської громади. На жаль, є загиблі - рятувальники дістали із під завалів чоловіка 1976 р.н
Загарбники завдали 317 ударів по Запорізькій області за добу14.09.24, 07:22 • 25657 переглядiв