Загарбники завдали 317 ударів по Запорізькій області за добу
Київ • УНН
Ворожі сили атакували Запорізьку область, використовуючи авіацію, дрони та артилерію. Найбільше постраждали Степногірськ, Гуляйполе, Новоандріївка та інші населені пункти, зруйновано житлові будинки та інфраструктуру.
Окупанти завдали 317 ударів по Запорізькій області за добу. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За інформацією, військові терористичної країни продовжують активно використовувати різні типи озброєння, включаючи авіаційні удари та дрони.
Зокрема, авіаудари були завдані по Новоандріївці. Крім того, 195 безпілотників різних модифікацій атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. Ворожі війська також застосували реактивні системи залпового вогню, здійснивши 5 обстрілів по Гуляйполю, Роботиному та Малинівці.
Крім того, постраждали Степногірськ, Гуляйполе, Новоандріївка, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Левадне та Новопавлівка, по яких було завдано 115 артилерійських ударів.
Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, однак, на щастя, мирні жителі не постраждали.
Окупанти 337 разів обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області12.09.24, 07:24 • 21355 переглядiв