Захватчики нанесли 317 ударов по Запорожской области за сутки

Оккупанты нанесли 317 ударов по Запорожской области за сутки. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, военные террористической страны продолжают активно использовать различные типы вооружения, включая авиационные удары и дроны.

В частности, авиаудары были нанесены по Новоандреевке. Кроме того, 195 беспилотников различных модификаций атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное. Вражеские войска также применили реактивные системы залпового огня, осуществив 5 обстрелов по Гуляйполю, Роботино и Малиновке.

Кроме того, пострадали Степногорск, Гуляйполе, Новоандреевка, Роботино, Малая Токмачка, Малиновка, Левадное и Новопавловка, по которым было нанесено 115 артиллерийских ударов.

Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, однако, к счастью, мирные жители не пострадали.

Окупанти 337 разів обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області