Оккупанты 337 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области
Киев • УНН
За сутки российские войска совершили 337 обстрелов 11 населенных пунктов Запорожской области. Было нанесено 3 авиаудара, 172 атаки беспилотниками, 3 обстрела РСЗО и 159 артиллерийских обстрелов.
В течение последних суток российские войска 337 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области. В частности, было совершено 3 авиаудара по Белогорью и Новоданиловке. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
172 беспилотника различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Ольговское.
Кроме того, 3 обстрела из реактивных систем залпового огня накрыли Гуляйполе, Новоданиловку и Преображенку.
159 артиллерийских обстрелов нанесены по территории Орехова, Гуляйполя, Приютного, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Ольговского.
Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.
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