Оккупанты 337 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области

В течение последних суток российские войска 337 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области. В частности, было совершено 3 авиаудара по Белогорью и Новоданиловке. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

172 беспилотника различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Ольговское.

Кроме того, 3 обстрела из реактивных систем залпового огня накрыли Гуляйполе, Новоданиловку и Преображенку.

159 артиллерийских обстрелов нанесены по территории Орехова, Гуляйполя, Приютного, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Ольговского.

Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.

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