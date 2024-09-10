Суд приговорил к 15 годам заключения агента фсб, который передавал данные о расположении украинских войск в Запорожской области. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, злоумышленник помогал оккупантам подготовить новые серии ракетно-дроновых ударов по прифронтовой территории региона.

Под прицелом врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны, которые привлечены к боевым операциям на южном фронте.

Кроме того, агент пытался установить и передать агрессору локации опорных пунктов и укрепрайонов украинских войск вблизи передовой.

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался житель одного из прифронтовых поселков региона, который был дистанционно завербован фсб через блогера Юрия Подоляку.

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Для сбора разведданных мужчина объезжал местность, где скрыто фиксировал локации подразделений ВСУ, а полученные сведения передавал Подоляку, который затем «отчитывался» фсб.

СБУ задержала агента фсб в апреле 2022 года.

На основании собранных Службой безопасности доказательств российский агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, а именно квартиры в областном центре и автомобиля.

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