Коригував удари рф по Запоріжжю: агента рф засудили до 15 років тюрми
Київ • УНН
СБУ затримала агента фсб, який передавав дані про розташування українських військ у Запорізькій області. Суд засудив його до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду в умовах воєнного стану.
Суд засудив до 15 років ув'язнення агента фсб, який передавав дані про розташування українських військ у Запорізькій області. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.
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Як повідомляється, зловмисник допомагав окупантам підготувати нові серії ракетно-дронових ударів по прифронтовій території регіону.
Під прицілом ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони, які залучені до бойових операцій на південному фронті.
Крім того, агент намагався встановити і передати агресору локації опорних пунктів та укріпрайонів українських військ поблизу передової.
Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився житель одного з прифронтових селищ регіону, який був дистанційно завербований фсб через блогера Юрія Подоляку.
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Для збирання розвідданих чоловік об’їжджав місцевість, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ, а отримані відомості передавав Подоляку, який потім "звітував" фсб.
СБУ затримала агента фсб у квітні 2022 року.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів російського агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна, а саме квартири в обласному центрі та автомобіля.
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