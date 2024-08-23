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СБУ затримала рієлтора, який коригував ворожі удари "Іскандером" по Одесі

СБУ затримала рієлтора, який коригував ворожі удари "Іскандером" по Одесі

Київ • УНН

 • 28429 перегляди

В Одесі затримано агента фсб, який коригував ракетні атаки на місто та шпигував за Силами оборони. Зрадник передавав інформацію про наслідки ударів та місця базування українських військових.

Служба безпеки затримала в Одесі ще одного агента фсб, місцевого рієлтора, який шпигував за Силами оборони та коригував ворожі удари по місту. Про це повідомили в СБУ, передає УНН

Деталі

За даними СБУ, 15 березня цього року агент "звітував" російській спецслужбі про наслідки подвійного удару по обласному центру. Тоді окупанти атакували цивільну інфраструктуру портового міста балістичними ракетами "Іскандер-М".

Коли на місце "прильоту" прибули рятувальники, співробітники Національної поліції та медики, рашисти вдарили по них другою ракетою.

Одразу після цього на місце події прибув агент фсб, який провів там дорозвідку та передав окупантам інформацію про уражені об’єкти та орієнтовну кількість загиблих і поранених.

СБУ затримала агента фсб, який шпигував за складами ЗСУ на Вінниччині02.08.24, 10:14 • 27596 переглядiв

Ріелтор здійснював зв'язок з російською спецслужбою через свого знайомого – учасника окупаційних угруповань рф, який брав участь у захопленні Маріуполя та Бахмута.

Далі бойовик передавав агентурну інформацію своєму братові, який входить до підрозділу фсб, що дислокується на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

Після "зливу" інформації про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі зрадник продовжив виконувати завдання щодо коригування ворожого вогню.

Серед пріоритетних цілей ворога були місця тимчасового базування Сил оборони на території обласного центру. Для збирання розвідданих рієлтор "втемну" використовував зв’язки серед своїх клієнтів.

Правоохоронці затримали агента, коли він готувався до передачі нових розвідданих агресору.

Крім того, під час розслідування Служба безпеки встановила факти інформаційно-підривної діяльності агента фсб. Мова йде про його провокативні коментарі на відеохостингу Ютуб, де він поширював фейки про українських захисників та виправдовував воєнні злочини рашистів.

 Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ затримала фельдшера "швидкої", який коригував удари рф по Одещині20.08.24, 10:08 • 25865 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП

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