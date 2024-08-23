СБУ задержала риелтора, который корректировал вражеские удары «Искандером» по Одессе

Служба безопасности задержала в Одессе еще одного агента фсб, местного риелтора, который шпионил за Силами обороны и корректировал вражеские удары по городу. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Детали

По данным СБУ, 15 марта этого года агент "отчитывался" российской спецслужбе о последствиях двойного удара по областному центру. Тогда оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру портового города баллистическими ракетами "Искандер-М".

Когда на место "прилета" прибыли спасатели, сотрудники Национальной полиции и медики, рашисты ударили по ним второй ракетой.

Сразу после этого на место происшествия прибыл агент фсб, который провел там доразведку и передал оккупантам информацию о пораженных объектах и ориентировочное количество погибших и раненых.

Риэлтор осуществлял связь с российской спецслужбой через своего знакомого - участника оккупационных группировок рф, который участвовал в захвате Мариуполя и Бахмута.

Далее боевик передавал агентурную информацию своему брату, который входит в подразделение фсб, дислоцирующееся на временно захваченной части территории Донецкой области.

После "слива" информации о последствиях двойного ракетного удара по Одессе предатель продолжил выполнять задачи по корректировке вражеского огня.

Среди приоритетных целей врага были места временного базирования Сил обороны на территории областного центра. Для сбора разведданных риелтор "втемную" использовал связи среди своих клиентов.

Правоохранители задержали агента, когда он готовился к передаче новых разведданных агрессору.

СБУ задержала фельдшера "скорой, который корректировал удары рф по Одесской области

Кроме того, в ходе расследования Служба безопасности установила факты информационно-подрывной деятельности агента фсб. Речь идет о его провокационных комментариях на видеохостинге Ютуб, где он распространял фейки об украинских защитниках и оправдывал военные преступления рашистов.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.