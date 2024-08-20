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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ задержала фельдшера "скорой, который корректировал удары рф по Одесской области

СБУ задержала фельдшера "скорой, который корректировал удары рф по Одесской области

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 07:08  •  19674 просмотра

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В Одесской области задержан фельдшер "скорой", который собирал разведывательную информацию для фсб. Он передавал данные о расположении военных объектов для корректировки ракетно-дронных ударов рф по портовому городу.

Служба безопасности задержала в Одесской области фельдшера местной станции экстренной медицинской помощи. По данным правоохранителей, он корректировал ракетно-пушечные удары рф по одному из портовых городов региона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ. 

Детали

Как сообщается, прежде всего рашисты пытались получить координаты базирования личного состава и кораблей морской охраны Госпогранслужбы. Также оккупанты надеялись получить локации огневых позиций ПВО, которая обороняет воздушное пространство южного региона.

Для выполнения этой задачи фсб привлекла 39-летнего фельдшера местной станции экстренной медицинской помощи. В поле зрения спецслужбы рф мужчина попал еще в апреле этого года, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграм-каналах страны-агрессора.

По указанию оккупантов  фельдшер собирал разведывательную информацию в ходе поездок по прибрежной территории, в частности во время вызовов "скорой". Полученные сведения предатель отображал на гугл-карте, а затем отправлял скриншоты своему куратору из фсб.

Во время обысков у мужчины обнаружили два мобильных телефона, которые он использовал для коммуникации с фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ затримала інформатора рф, який шпигував за HIMARS на Покровському напрямку15 августа 2024, 08:43 • 25686 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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