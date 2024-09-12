Окупанти 337 разів обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області
Київ • УНН
За добу російські війська здійснили 337 обстрілів 11 населених пунктів Запорізької області. Було завдано 3 авіаудари, 172 атаки безпілотниками, 3 обстріли РСЗВ та 159 артилерійських обстрілів.
Впродовж останньої доби російські війська 337 разів обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області. Зокрема, було здійснено 3 авіаудари по Білогір’ю та Новоданилівці. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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172 безпілотники різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Ольгівське.
Крім того, 3 обстріли з реактивних систем залпового вогню накрили Гуляйполе, Новоданилівку та Преображенку.
159 артилерійських обстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Приютного, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Ольгівського.
Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, мирні жителі не постраждали.
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