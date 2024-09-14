На Запорожье из-под завалов поврежденного из-за обстрела рф дома достали погибшего
Киев • УНН
48-летний мужчина погиб в результате массированного обстрела Ореховской громады в Запорожье. Его тело достали из-под завалов поврежденного дома, сообщил председатель ОГА Иван Федоров.
В Запорожской области 48-летний мужчина погиб в результате массированного обстрела российских войск Ореховской громады в ночь на 14 сентября. Его тело достали из-под завалов поврежденного из-за вражеских ударов дома. Об этом в субботу сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Ночью, из-за массированного обстрела россиян, подверглись разрушениям частные дома жителей Ореховской громады. К сожалению, есть погибшие - спасатели достали из под завалов мужчину 1976 г.р
Загарбники завдали 317 ударів по Запорізькій області за добу14 сентября 2024, 04:22 • 18814 просмотров