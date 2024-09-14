51 російських військових підозрюються в обстрілах цивільних об'єктів в Україні - прокуратура

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54350 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 101568 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 139655 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 116007 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 108334 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113386 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138432 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75092 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83570 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176650 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.6 м/с
82 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 22964 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28158 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 26886 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 18467 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 32358 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 139655 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138432 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176650 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515502 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595129 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5501 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 26886 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28158 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34797 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58923 перегляди
Актуальне
51 російських військових підозрюються в обстрілах цивільних об'єктів в Україні - прокуратура

51 російських військових підозрюються в обстрілах цивільних об'єктів в Україні - прокуратура

Київ • УНН

 • 27899 перегляди

Генпрокурор повідомив, що про підозру за обстріли цивільної інфраструктури повідомлено 51 російському військовому. Зруйновано понад 184 тисячі цивільних об'єктів, включаючи 3400 освітніх та 800 медичних закладів.

Правоохоронці встановили 51 російського військовослужбовцю, причетному до обстрілів цивільної інфраструктури в Україні, та повідомили їм про підозру. Про це розповів генеральний прокурор Андрій Костін, пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За невибіркові обстріли та бомбардування вже повідомлено про підозру 51 російському військовослужбовцю. Щодо 21 особи розслідування завершено та обвинувальні акти скеровано до суду. 10 воєнних злочинів засуджено

- зазначив Костін.

За його словами, обстріли обʼєктів цивільної інфраструктури стали наймасовішим злочином, який армія рф вчиняє в Україні. Серед атакованих обʼєктів - житлові будинки, медичні та освітні заклади, обʼєкти енергетики.

Генпрокурор повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні зруйновано або пошкоджено понад 184 тисячі цивільних обʼєктів, зокрема понад 3400 закладів освіти і понад 800 медичних закладів. Крім того, росія здійснила понад тисячу обстрілів більш як 200 обʼєктів енергетики в усіх областях України.

Додамо

Офіс генпрокурора посилює співпрацю з Міжнародним кримінальним судом щодо розслідування російських атак та встановлення причетних. Загалом МКС вже видав чотири ордери на арешт представників російського командування за масовані атаки на цивільну та критичну інфраструктуру України.

Нагадаємо

Внаслідок російського обстрілу енергооб'єкта на Сумщині загинув 54-річний водій, 7 працівників поранені. Також пошкоджено обладнання, знеструмлено підстанції та лінії в Донецькій, Запорізькій та Чернігівській областях.

Генпрокуратура Литви звернулася до суду щодо кримінального переслідування трьох російських військових – Костін11.09.24, 16:59 • 19325 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24