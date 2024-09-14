51 російських військових підозрюються в обстрілах цивільних об'єктів в Україні - прокуратура
Київ • УНН
Генпрокурор повідомив, що про підозру за обстріли цивільної інфраструктури повідомлено 51 російському військовому. Зруйновано понад 184 тисячі цивільних об'єктів, включаючи 3400 освітніх та 800 медичних закладів.
Правоохоронці встановили 51 російського військовослужбовцю, причетному до обстрілів цивільної інфраструктури в Україні, та повідомили їм про підозру. Про це розповів генеральний прокурор Андрій Костін, пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
За невибіркові обстріли та бомбардування вже повідомлено про підозру 51 російському військовослужбовцю. Щодо 21 особи розслідування завершено та обвинувальні акти скеровано до суду. 10 воєнних злочинів засуджено
За його словами, обстріли обʼєктів цивільної інфраструктури стали наймасовішим злочином, який армія рф вчиняє в Україні. Серед атакованих обʼєктів - житлові будинки, медичні та освітні заклади, обʼєкти енергетики.
Генпрокурор повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні зруйновано або пошкоджено понад 184 тисячі цивільних обʼєктів, зокрема понад 3400 закладів освіти і понад 800 медичних закладів. Крім того, росія здійснила понад тисячу обстрілів більш як 200 обʼєктів енергетики в усіх областях України.
Додамо
Офіс генпрокурора посилює співпрацю з Міжнародним кримінальним судом щодо розслідування російських атак та встановлення причетних. Загалом МКС вже видав чотири ордери на арешт представників російського командування за масовані атаки на цивільну та критичну інфраструктуру України.
Нагадаємо
Внаслідок російського обстрілу енергооб'єкта на Сумщині загинув 54-річний водій, 7 працівників поранені. Також пошкоджено обладнання, знеструмлено підстанції та лінії в Донецькій, Запорізькій та Чернігівській областях.
Генпрокуратура Литви звернулася до суду щодо кримінального переслідування трьох російських військових – Костін11.09.24, 16:59 • 19325 переглядiв