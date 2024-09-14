51 российских военных подозреваются в обстрелах гражданских объектов в Украине - прокуратура

Правоохранители установили 51 российского военнослужащего, причастного к обстрелам гражданской инфраструктуры в Украине, и сообщили им о подозрении. Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Костин, пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

За неизбирательные обстрелы и бомбардировки уже сообщено о подозрении 51 российскому военнослужащему. В отношении 21 человека расследование завершено и обвинительные акты направлены в суд. 10 военных преступлений осуждены - отметил Костин.

По его словам, обстрелы объектов гражданской инфраструктуры стали самым массовым преступлением, которое армия рф совершает в Украине. Среди атакованных объектов - жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, объекты энергетики.

Генпрокурор сообщил, что с начала полномасштабного вторжения россиян в Украине разрушено или повреждено более 184 тысяч гражданских объектов, в том числе более 3400 учебных заведений и более 800 медицинских учреждений. Кроме того, россия осуществила более тысячи обстрелов более 200 объектов энергетики во всех областях Украины.

Добавим

Офис генпрокурора усиливает сотрудничество с Международным уголовным судом по расследованию российских атак и установлению причастных. В целом МУС уже выдал четыре ордера на арест представителей российского командования за массированные атаки на гражданскую и критическую инфраструктуру Украины.

Напомним

В результате российского обстрела энергообъекта в Сумской области погиб 54-летний водитель, 7 работников ранены. Также повреждено оборудование, обесточены подстанции и линии в Донецкой, Запорожской и Черниговской областях.

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