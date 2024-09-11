Генпрокуратура Литвы обратилась в суд относительно уголовного преследования трех российских военных - Костин

Генеральная прокуратура Литвы вчера обратилась в суд относительно уголовного преследования трех российских военнослужащих, которых подозревают в удерживании и пытках гражданина Литвы в Мелитополе в апреле 2022 года. Об этом сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин во время брифинга на полях конференции высокого уровня «Объединенные ради справедливости. Ответственность за атаки на гражданские объекты», сообщает корреспондент УНН.

«Вчера Генеральная прокуратура Литвы обратилась в суд относительно уголовного преследования по процедуре in absentia в отношении трех российских военнослужащих. Надеемся, что скоро эти лица получат подозрения от правоохранительной системы и системы правосудия Литвы», - сказал Костин.

По его словам, следствие установило, что россияне в течение недели незаконно удерживали и пытали гражданина Литвы.

«Преступление было совершено в Мелитополе в апреле 2022 года. Это будет уже второе уголовное производство в котором наши литовские коллеги сообщают о подозрении в совершении военных преступлений представителям российских вооруженных сил», - отметил Костин.

Дополнение

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене в феврале этого года сообщала, что из-за убийства в Мариуполе литовского режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса прокуратура Литвы сообщила о подозрении трем боевикам из «днр».

В апреле 2022 года сообщалось, что в окруженном российскими оккупантами Мариуполе погиб литовский режиссер-документалист Мантас Кведаравичюс.