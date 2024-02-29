Вбивство литовського режисера у Маріуполі: Литва повідомила перші підозри за злочини, які розслідуються JIT
Київ • УНН
Прокуратура Литви повідомила про підозру трьом бойовикам "днр" у зв'язку з вбивством литовського режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса в Маріуполі.
Через вбивство в Маріуполі литовського режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса прокуратура Литви повідомила про підозру трьом бойовикам з "днр". Про це заявила Генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене під час спільного брифінгу генпрокурорів країн-членів спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT) на полях конференції United for Justice, передає кореспондент УНН.
Як зазначають в Офісі Генпрокурора, таким чином Литва повідомила перші підозри за воєнні злочини, які розслідуються JIT.
У лютому цього року трьох військових з невизнаної донецької республіки були визнані підозрюваними щодо участі у вбивстві і нелюдському поводженні з людьми. На початку війни в Маріуполі було вбито литовського режисера, який допоміг цивільним українцям тікати з Маріуполя. Цей режисер був затриманий та вбитий. Наразі встановлено троє підозрюваних і продовжується робота щодо встановлення інших підозрюваних
За її словами, вони визнані підозрюваними.
"Наразі виконуються інші дії, щоб справи щодо цих людей були передані до суду", - зазначила Грунскене.
Генеральний прокурор України Андрій Костін також прокоментував справу щодо вбивства цивільного литовця.
"Трьох проросійських бойовиків підозрюють у вбивстві громадянина Литви. Цивільного, який жодним чином не брав участі у бойових діях. Нелюдські тортури, які включали в себе побиття, поранення ножем, переломи кісток, імітація розстрілу призвели до його смерті", - розповів Костін.
Костін наголосив, що ідентифікація підозрюваних у цьому жорстокому вбивстві є важливим свідченням того, що навіть коли воєнні злочини скоюються на окупованих територіях, злочинці не уникнуть правосуддя.
Доповнення
У квітні 2022 році повідомлялося, що в оточеному російськими окупантами Маріуполі загинув литовський режисер-документаліст Мантас Кведаравічюс.