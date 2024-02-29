Вбивство литовського режисера у Маріуполі: Литва повідомила перші підозри за злочини, які розслідуються JIT

Через вбивство в Маріуполі литовського режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса прокуратура Литви повідомила про підозру трьом бойовикам з "днр". Про це заявила Генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене під час спільного брифінгу генпрокурорів країн-членів спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT) на полях конференції United for Justice, передає кореспондент УНН.

Як зазначають в Офісі Генпрокурора, таким чином Литва повідомила перші підозри за воєнні злочини, які розслідуються JIT.

У лютому цього року трьох військових з невизнаної донецької республіки були визнані підозрюваними щодо участі у вбивстві і нелюдському поводженні з людьми. На початку війни в Маріуполі було вбито литовського режисера, який допоміг цивільним українцям тікати з Маріуполя. Цей режисер був затриманий та вбитий. Наразі встановлено троє підозрюваних і продовжується робота щодо встановлення інших підозрюваних