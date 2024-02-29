Убийство литовского режиссера в Мариуполе: Литва сообщила первые подозрения за преступления, расследуемые JIT

Из-за убийства в Мариуполе литовского режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса прокуратура Литвы сообщила о подозрении трем боевикам из "днр". Об этом заявила Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене во время совместного брифинга генпрокуроров стран-членов совместной следственной группы по расследованию тяжких международных преступлений в Украине (JIT) на полях конференции United for Justice, передает корреспондент УНН.

Как отмечают в Офисе Генпрокурора, таким образом Литва сообщила первые подозрения за военные преступления, которые расследуются JIT.

В феврале этого года трое военных из непризнанной донецкой республики были признаны подозреваемыми в участии в убийстве и бесчеловечном обращении с людьми. В начале войны в Мариуполе был убит литовский режиссер, который помог гражданским украинцам бежать из Мариуполя. Этот режиссер был задержан и убит. Сейчас установлено трое подозреваемых и продолжается работа по установлению других подозреваемых - рассказала Грунскене.

По ее словам, они признаны подозреваемыми.

"Сейчас выполняются другие действия, чтобы дела в отношении этих людей были переданы в суд", - отметила Грунскене.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин также прокомментировал дело об убийстве гражданского литовца.

"Трех пророссийских боевиков подозревают в убийстве гражданина Литвы. Гражданского, который никоим образом не участвовал в боевых действиях. Нечеловеческие пытки, которые включали в себя избиение, ранения ножом, переломы костей, имитация расстрела привели к его смерти", - рассказал Костин.

Костин отметил, что идентификация подозреваемых в этом жестоком убийстве является важным свидетельством того, что даже когда военные преступления совершаются на оккупированных территориях, преступники не избегут правосудия.

Дополнение

В апреле 2022 года сообщалось, что в окруженном российскими оккупантами Мариуполе погиб литовский режиссер-документалист Мантас Кведаравичюс.