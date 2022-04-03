"З камерою в руках": у Маріуполі загинув литовський режисер
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В оточеному російськими окупантами Маріуполі загинув литовський режисер-документаліст Мантас Кведаравічюс. Про це у Facebook повідомив режисер Віталій Манський, інформує УНН.
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"Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий у Маріуполі, з камерою в руках, на цій лайновій війні зла проти всього світу", — написав Манський.
Додамо
Кведаравічюс зняв документальний фільм про війну на Донбасі "Маріуполіс".
Прем'єра відбулася 14 лютого 2016 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі.
Нагадаємо
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