"З камерою в руках": у Маріуполі загинув литовський режисер

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"Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий у Маріуполі, з камерою в руках, на цій лайновій війні зла проти всього світу", — написав Манський.

Додамо

Кведаравічюс зняв документальний фільм про війну на Донбасі "Маріуполіс".

Прем'єра відбулася 14 лютого 2016 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Нагадаємо

1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція виявила вбитим українського фотографа та документаліста Макса Левіна.