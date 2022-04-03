"С камерой в руках": в Мариуполе погиб литовский режиссер

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"Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках, на этой дерьмовой войне зла против всего мира", — написал Манский.

Добавим

Кведаравичюс снял документальный фильм о войне на Донбассе "Мариуполис".

Премьера состоялась 14 февраля 2016 года на Берлинском международном кинофестивале.

Напомним

1 апреля после продолжительных поисков в районе села Гута Межигорская в Киевской области полиция обнаружила убитым украинского фотографа и документалиста Макса Левина.