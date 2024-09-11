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Генпрокуратура Литви звернулася до суду щодо кримінального переслідування трьох російських військових – Костін

Генпрокуратура Литви звернулася до суду щодо кримінального переслідування трьох російських військових – Костін

Київ • УНН

 • 19325 перегляди

Генпрокуратура Литви звернулася до суду щодо кримінального переслідування трьох російських військових. Їх підозрюють в утримуванні та катуванні громадянина Литви в окупованому Мелітополі у квітні 2022 року.

Генеральна прокуратура Литви вчора звернулася до суду щодо кримінального переслідування трьох російських військовослужбовців, яких підозрюють в утримуванні та катуванні громадянина Литви в Мелітополі у квітні 2022 року. Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін під час брифінгу на полях конференції високого рівня "Об'єднані заради справедливості. Відповідальність за атаки на цивільні об’єкти", повідомляє кореспондент УНН.

"Вчора Генеральна прокуратура Литви звернулася до суду щодо кримінального переслідування за процедурою in absentia щодо трьох російських військовослужбовців. Сподіваємося, що скоро ці особи отримають підозри від правоохоронної системи та системи правосуддя Литви", - сказав Костін.

За його словами, слідство встановило, що росіяни протягом тижня незаконно утримували та катували громадянина Литви.

"Злочин був вчинений в Мелітополі в квітні 2022 року. Це буде вже друге кримінальне провадження в якому наші литовські колеги повідомляють про підозру у вчиненні воєнних злочинів представникам російських збройних сил", - зазначив Костін.

Доповнення

Генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене в лютому цього року повідомляла, що через вбивство в Маріуполі литовського режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса прокуратура Литви повідомила про підозру трьом бойовикам з "днр".

У квітні 2022 році повідомлялося, що в оточеному російськими окупантами Маріуполі загинув литовський режисер-документаліст Мантас Кведаравічюс.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаКримінал та НП

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