Армія рф вдарила по енергооб'єкту на Сумщині: загинув працівник підприємства, ще 7 поранені - Міненерго
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу енергооб'єкта на Сумщині загинув 54-річний водій, 7 працівників поранені. Також пошкоджено обладнання, знеструмлено підстанції та лінії в Донецькій, Запорізькій та Чернігівській областях.
У Сумській області внаслідок атаки російських військ на енергетичний обʼєкт один працівник загинув, ще 7 отримали поранення. Про це у суботу повідомили в Міненерго, передає УНН.
За даними Міненерго, за минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.
У Сумській області внаслідок обстрілу території енергообʼєкта було пошкоджено обладнання і укриття, знеструмювалось кілька підстанцій. Внаслідок атаки загинув працівник підприємства — 54-річний водій, ще 7 працівників отримали поранення та були госпіталізовані.
У Запорізькій області внаслідок обстрілу вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмлювались підстанції. Споживачі не знеструмлювались.
У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, знеструмлювались 413 абонентів у 6 населених пунктах.
росіяни обстріляли Сумщину 84 рази: 2 загиблих, 9 поранених, серед яких дитина14.09.24, 01:00 • 20430 переглядiв