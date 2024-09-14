Армия рф ударила по энергообъекту на Сумщине: погиб работник предприятия, еще 7 ранены - Минэнерго

В Сумской области в результате атаки российских войск на энергетический объект один работник погиб, еще 7 получили ранения. Об этом в субботу сообщили в Минэнерго, передает УНН.

По данным Минэнерго, за минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

В Сумской области в результате обстрела территории энергообъекта было повреждено оборудование и укрытия, обесточивалось несколько подстанций. В результате атаки погиб работник предприятия - 54-летний водитель, еще 7 работников получили ранения и были госпитализированы.

В Запорожской области в результате обстрела выключалась воздушная линия, при этом обесточивались подстанции. Потребители не обесточивались.

В Черниговской области в результате обстрела отключились воздушные линии, обесточивались 413 абонентов в 6 населенных пунктах.

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