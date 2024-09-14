россияне обстреляли Сумскую область 84 раза: 2 погибших, 9 раненых, среди которых ребенок

В пределах дня оккупанты 84 раза обстреляли Сумскую область, из-за чего погибли 2 гражданских и 9- получили ранения, среди них один ребенок. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в Сумской области наблюдался высокий уровень вражеской активности с использованием различных видов вооружения, включая артиллерию, минометы, БпЛА и FPV-дроны.

Детали обстрелов по громадам:

Миропольская: 29 артиллерийских взрывов и 8 ударов FPV-дронами.

Ямпольская: 4 взрыва КАБ, в результате которых погибли двое гражданских и 9 человек получили ранения, среди них один ребенок.

Белопольская: 7 взрывов КАБ, 3 удара РСЗО и 2 атаки БпЛА.

[Краснопольская: 8 артиллерийских, 13 минометных взрывов и 6 ударов FPV-дронами.

Эсманская: 3 удара FPV-дронами и 2 минометных взрыва.

[Дружбовская: 8 ударов FPV-дронами, 10 артиллерийских взрывов и 3 удара КАБ.

Великописаревская: 25 минометных взрывов и 16 ударов FPV-дронами.

Середино-Будская: 1 удар FPV-дроном.

Лебединская: 1 пуск КАБ.

[Новослободская: 1 артиллерийский, 2 минометных взрыва и 2 удара FPV-дронами.

Шалыгинская: 6 атак БПЛА, 2 артиллерийских взрыва и 3 удара РСЗО.

Свеська: 3 удара КАБ.

[Глуховская: 1 удар КАБ.

Путивльская: 3 взрыва КАБ.

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