россияне обстреляли Сумскую область 84 раза: 2 погибших, 9 раненых, среди которых ребенок
Киев • УНН
Вражеские войска совершили 84 обстрела Сумской области, используя различные виды вооружения. В результате атак погибли 2 гражданских, 9 получили ранения, среди них один ребенок.
В пределах дня оккупанты 84 раза обстреляли Сумскую область, из-за чего погибли 2 гражданских и 9- получили ранения, среди них один ребенок. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Согласно информации, в Сумской области наблюдался высокий уровень вражеской активности с использованием различных видов вооружения, включая артиллерию, минометы, БпЛА и FPV-дроны.
Детали обстрелов по громадам:
Миропольская: 29 артиллерийских взрывов и 8 ударов FPV-дронами.
Ямпольская: 4 взрыва КАБ, в результате которых погибли двое гражданских и 9 человек получили ранения, среди них один ребенок.
Белопольская: 7 взрывов КАБ, 3 удара РСЗО и 2 атаки БпЛА.
[Краснопольская: 8 артиллерийских, 13 минометных взрывов и 6 ударов FPV-дронами.
Эсманская: 3 удара FPV-дронами и 2 минометных взрыва.
[Дружбовская: 8 ударов FPV-дронами, 10 артиллерийских взрывов и 3 удара КАБ.
Великописаревская: 25 минометных взрывов и 16 ударов FPV-дронами.
Середино-Будская: 1 удар FPV-дроном.
Лебединская: 1 пуск КАБ.
[Новослободская: 1 артиллерийский, 2 минометных взрыва и 2 удара FPV-дронами.
Шалыгинская: 6 атак БПЛА, 2 артиллерийских взрыва и 3 удара РСЗО.
Свеська: 3 удара КАБ.
[Глуховская: 1 удар КАБ.
Путивльская: 3 взрыва КАБ.
Вчора війська рф атакували Шосткинську громаду на Сумщині: пошкоджено інфраструктуру 13 сентября 2024, 10:11 • 12020 просмотров