Вчера войска рф атаковали Шосткинскую общину на Сумщине: повреждена инфраструктура

В четверг, 12 сентября, войска рф ударили авиацией по Шосткинской общине, что на Сумщине. В результате вражеской атаки есть разрушения. Об этом рассказал Шосткинский городской голова Николай Нога, передает УНН.

Детали

Вчера, 12 сентября, врагом были нанесены авиаудары по Шосткинской громаде - рассказал Нога.

По его словам, на села Маково и окрестности Шостки было выпущено 2 КАБа. В результате повреждены 5 частных домов.

Нанесены повреждения инфраструктуре общины и предприятиям сельскохозяйственного производства. Убытки уточняются - подытоживает Шосткинский городской голова.

Сейчас на месте чрезвычайного происшествия работают аварийно-спасательные службы.

Напомним,

За сутки, 12 сентября, враг обстрелял 35 населенных пунктов Сумской области, погиб один человек. Повреждены жилые дома, инфраструктура и автомобили, ночью нанесен авиаудар по Ахтырке.