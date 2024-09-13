Вчера войска рф атаковали Шосткинскую общину на Сумщине: повреждена инфраструктура
Киев • УНН
12 сентября войска РФ совершили авиаудар по Шосткинской громаде Сумской области. Повреждены 5 частных домов, инфраструктура и сельскохозяйственные предприятия, убытки уточняются.
В четверг, 12 сентября, войска рф ударили авиацией по Шосткинской общине, что на Сумщине. В результате вражеской атаки есть разрушения. Об этом рассказал Шосткинский городской голова Николай Нога, передает УНН.
Детали
Вчера, 12 сентября, врагом были нанесены авиаудары по Шосткинской громаде
По его словам, на села Маково и окрестности Шостки было выпущено 2 КАБа. В результате повреждены 5 частных домов.
Нанесены повреждения инфраструктуре общины и предприятиям сельскохозяйственного производства. Убытки уточняются
Сейчас на месте чрезвычайного происшествия работают аварийно-спасательные службы.
Напомним,
За сутки, 12 сентября, враг обстрелял 35 населенных пунктов Сумской области, погиб один человек. Повреждены жилые дома, инфраструктура и автомобили, ночью нанесен авиаудар по Ахтырке.