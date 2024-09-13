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Війська рф завдали 140 ударів по Сумщині за добу, є загиблий - поліція

Війська рф завдали 140 ударів по Сумщині за добу, є загиблий - поліція

Київ • УНН

 • 23471 перегляди

За добу ворог обстріляв 35 населених пунктів Сумської області, загинула одна людина. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та автомобілі, вночі завдано авіаудару по Охтирці.

Російські війська за минулу добу обстріляли 35 населених пунктів Сумської області, загинула одна людина, є пошкодження, повідомили у Нацполіції у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, минулої доби ворог завдав 140 ударів по території Сумської області. Загалом 35 населених пунктів піддавалися обстрілам з різних видів зброї, вказали правоохоронці.

"На жаль, не обійшлося без жертв. Внаслідок ударів одна людина загинула. Пошкоджено 4 приватних житлових будинки, ЛЕП та автомобіль", - повідомили у поліції.

Окрім того, сьогодні вночі ворогом був завданий авіаційний удар по місту Охтирка. Внаслідок чого пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 3 легкові автомобілі, 3 господарчі споруди, 2 будівлі приватного підприємства, зазначили у поліції.

Росія завдала авіаудару по Охтирці: пошкоджено будівлі та автомобілі13.09.24, 07:56 • 22873 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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