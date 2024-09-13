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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф нанесли 140 ударов по Сумской области за сутки, есть погибший - полиция

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 07:16  •  17953 просмотра

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За сутки враг обстрелял 35 населенных пунктов Сумской области, погиб один человек. Повреждены жилые дома, инфраструктура и автомобили, ночью нанесен авиаудар по Ахтырке.

Российские войска за минувшие сутки обстреляли 35 населенных пунктов Сумской области, погиб один человек, есть повреждения, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, за прошедшие сутки враг нанес 140 ударов по территории Сумской области. Всего 35 населенных пунктов подвергались обстрелам из различных видов оружия, указали правоохранители.

"К сожалению, не обошлось без жертв. В результате ударов один человек погиб. Повреждены 4 частных жилых дома, ЛЭП и автомобиль", - сообщили в полиции.

Кроме того, сегодня ночью врагом был нанесен авиационный удар по городу Ахтырка. В результате чего поврежден 1 многоквартирный дом, 3 легковых автомобиля, 3 хозяйственные постройки, 2 здания частного предприятия, отметили в полиции.

Росія завдала авіаудару по Охтирці: пошкоджено будівлі та автомобілі13 сентября 2024, 04:56 • 19997 просмотров

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