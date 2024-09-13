Киев • УНН
Утром 13 сентября российские войска осуществили авиаудар по Ахтырке в Сумской области управляемой авиабомбой. Повреждены многоэтажный дом, хозяйственные постройки, автомобили и здания предприятия, пострадавших нет.
Утром 13 сентября россияне совершили авиаудар по Ахтырке на Сумщине - били управляемой авиабомбой, есть разрушения. Об этом сообщила обладминистрация, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, пострадавших нет, из-за обстрела повреждены многоэтажный жилой дом, хозяйственные постройки, автомобили и здания предприятия.
На месте работают аварийно-спасательные службы, последствия российской атаки уточняются.
Ахтырка - город на юге Сумской области в около 40 км от российско-украинской границы.
Чоловіку загрожує довічне за вбивство пенсіонера та підпал в Охтирці27 августа 2024, 22:17 • 16747 просмотров