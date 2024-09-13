Утром 13 сентября россияне совершили авиаудар по Ахтырке на Сумщине - били управляемой авиабомбой, есть разрушения. Об этом сообщила обладминистрация, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, пострадавших нет, из-за обстрела повреждены многоэтажный жилой дом, хозяйственные постройки, автомобили и здания предприятия.

На месте работают аварийно-спасательные службы, последствия российской атаки уточняются.

Ахтырка - город на юге Сумской области в около 40 км от российско-украинской границы.

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